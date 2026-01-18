Hem kaçak moloz döktü hem de polis ekibine direndi

İZMİR'DE polis ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespitiyle plakası tüm birimlere bildirilen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan 35 BAZ 439 plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin ehliyet ve kimlik kontrolü talebine olumsuz yanıt veren sürücü, araçtan inmemek için direndi. Sürücü, polis ekiplerinin kendisini araçtan indirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak tepki gösterdi. Görüntülerde sürücünün, "Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum" dediği duyulurken; polis memurunun ise "Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise" şeklinde yanıt verdiği anlar yer aldı. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.