İzmir esnafı paylaşımlı yolculuğa karşı çıkıyor

İZMIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, paylaşımlı yolculuk adı altındaki faaliyete karşı İESOB'ye bağlı 28 şoför odasıyla birlikte ortak açıklama yaptı. Söz konusu çalışmaya karşı hukuki ve toplumsal mücadele başlattıklarını dile getiren Ata, sistemin bir algı operasyonu olduğu vurgularken, kullanıcı ve sürücülere 160 bin lirayı bulan ceza uyarısı yaptı.

YETKİSİ OLMAYAN DÜZENLEME İESOB'NIN paylaşımlı yolculuk adı altında yürütülen faaliyetlere karşı sert bir duruş sergileyeceğine dikkat çeken Başkan Ata, meselenin bir ulaşım ihtiyacı değil, tamamen yetki ve mevzuat meselesi olduğunun altını çizdi. Türkiye'de yolcu taşımacılığının hangi izinlerle yapılacağının kanunla belirlendiğini ifade eden Ata, idarenin ancak kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanabileceğini hatırlattı. Ata, "Mevzuatta yeri olmayan bir yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin UKOME tarafından bir yönetmelik düzenlenmesi hukuken mümkün değildir. Sahada fiilen yürütülen mevzuata aykırı faaliyetler, sonradan bir yönetmelikle hukuki kılıfa sokulmak isteniyor. İdare hukuku açısından bu durum kabul edilemez. Bu girişim, emniyet birimlerinin yaptığı denetimleri etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İZMIR UKOME'nin hukuka aykırı bu talebe müsaade etmeyeceğine inandığını söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan ise, "İzmir Şoförler Odası olarak, devletin tüm yetkililerine suç duyurusunda bulunmak istiyorum. 48 bin ilgili zatın dilekçe verdiği biliniyor. Bunlar korsan taşımacılığa alet olanlardır. Bunların devlet yetkililerince izlenip, vergi kaydı altına alınmasını istiyoruz. Ben burada suç duyurusunda bulunuyor, suç duyurumuzun ilgili mercilerde dikkate alınmasını istiyorum. Korsan taşımacılıkla ilgili kesinlikle yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var" diye konuştu.

İDARİ PARA CEZASI VAR

PAYLAŞIMLA Yolculuk üzerinden yapılan işlemlerin hem sürücüler hem de kullanıcılar açısından ciddi cezai yaptırımlara neden olacağının altını çizen İESOB Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya ise "Paylaşımlı Yolculuk üzerinden yapılan tüm işlemler dijital ayak izi bırakıyor. Sizin yaptığınız tüm işlemler kayıt altında. İlgili yasal merciler talep edince bu işlemlere ulaşılabiliyor. Bir kişi bu sistemi kırk kere kullanırsa emniyet tarafından 160 bin liraya yakın para cezasıyla karşı karşıya kalıyor" dedi.