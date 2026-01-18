İzmir Foça'da ekmek almaya gitmek zulme dönüştü: Belediye çalışması durdu! Devasa yarıklar hayrete düşürdü

Kayıpoğlu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:



"10 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Sel felaketinin ardından başlayan bu süreç aylardır bu şekilde bekletiliyor. Ben yüzde 80, eşim ise yüzde 90 engelli. Eskiden yürüyerek 2 dakikada ulaştığımız markete, fırına şimdi gidemiyoruz. Ekmek almak için bile arabayla koca mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum çünkü yollar kapalı, her yer moloz yığını. Ne gelen var ne giden ne de halimizi soran. Kendi halimize terk edildik"