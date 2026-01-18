İzmir Foça'da ekmek almaya gitmek zulme dönüştü: Belediye çalışması durdu! Devasa yarıklar hayrete düşürdü

Son dakika İzmir haberleri... Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde Belediye tarafından başlatılan altyapı ve kazı çalışmalarının yaklaşık üç aydır durma noktasına gelmesi, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Mahallenin ortasından geçen kanal ve çevreye yığılan molozlar nedeniyle ulaşım yolları kapanırken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor.
İzmir'in turistik bölgelerinden Yeni Foça'da, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ni adeta ikiye bölen kazı çalışmaları, bölge halkının yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdü. Daha önce markete, otobüs durağına veya çevre sokaklara ulaşmak için 2-3 dakikalık bir yürüyüş mesafesini kullanan mahalleli, yolun kesilmesi ve çalışmaların yarım bırakılması nedeniyle yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergahı dolaşmak zorunda kalıyor.
"KENDİ HALİMİZE TERK EDİLDİK"
Mahallede yaşayan 81 yaşındaki emekli Suat Kayıpoğlu, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Hem kendisinin hem de eşinin engelli olduğunu belirten Kayıpoğlu, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiklerini ifade etti.
Kayıpoğlu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:
"10 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Sel felaketinin ardından başlayan bu süreç aylardır bu şekilde bekletiliyor. Ben yüzde 80, eşim ise yüzde 90 engelli. Eskiden yürüyerek 2 dakikada ulaştığımız markete, fırına şimdi gidemiyoruz. Ekmek almak için bile arabayla koca mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum çünkü yollar kapalı, her yer moloz yığını. Ne gelen var ne giden ne de halimizi soran. Kendi halimize terk edildik"
MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR
Çalışmaların durmasıyla birlikte mahallede derin yarıklar, devasa kaya parçaları ve beton bariyerler kontrolsüz bir şekilde bırakılmış durumda. Özellikle gece saatlerinde aydınlatmanın da yetersiz olduğu bölgelerde bu kazı alanlarının büyük tehlike arz ettiğini belirten mahalle sakinleri, Belediye'nin bir an önce çalışmalara devam ederek mağduriyeti gidermesini talep ediyor.
Mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan yolların ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.