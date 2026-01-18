İzmir’de nergis kokusu

Mis kokusuyla yüzyıllardır Karaburun topraklarında filizlenen nergis, Karaburun'u sardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Karaburun Nergis Festivali, bu yıl 8. kez kapılarını açtı. Festivalin ikinci gününde yerel üreticilerin emekleri, sanat ve müzik etkinlikleriyle kış mevsiminde sıcacık bir atmosfere büründü. Hem İzmir'den hem de şehir dışından gelen festival katılımcıları, kooperatifçilerin ürettikleri ürünlerin satıldığı stantlara akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen İzmirliler, hem festival coşkusunu yaşadı hem de gönüllerince alışveriş yaptı.