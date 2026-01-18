İzmir'de uzlaşma dolandırıcılığı! 15 milyonu yediler:15 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi.