Roma kalıntıları koruma altına alındı

İZMİR'İN Karaburun ilçesine bağlı Salman Mahallesi Karaalan Mevkii'nde yer alan 160 ada, 27 parsel numaralı taşınmaz, Roma dönemine ait arkeolojik buluntular nedeniyle 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha sonra İzmir Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemelerde bölgede Roma dönemine (M.S. 1-4. yüzyıl) ait çatı kiremitleri, pithos (büyük toprak depolama küpü), künk (su taşıma borusu) ve çeşitli seramik parçaları bulunduğu belirlendi.Taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığına karar verildi.