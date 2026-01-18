Rüşvetle suçlanan icra müdürü ve katibe 12 yıl hapis istemi

İZMİR'DE avukat D.Ç.'den (30) rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26) hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İZMİR Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için Durğun ile Boztaş'ın, iddiaya göre; avukat D.Ç.'den 200 bin TL rüşvet istediği öne sürülmüştü. Avukat D.Ç'nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti

vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., 21 Mayıs'ta Durğun ile sözleştikleri kafede buluşup seri numaraları alınmış parayı teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Yusuf Durğun'u suçüstü yakaladı. Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Durğun ve Boztaş için 'Rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilerek, TCK 252/2 ve diğer ilgili maddeler uyarınca haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.