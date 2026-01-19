En pahalı restoran ve oteller İzmir’de: Vatandaşlar muzdarip!

EGE Bölgesi'nin incisi, tatil cenneti İzmir, otel ve restoran harcamalarında Türkiye'nin en pahalı şehri olarak öne çıkıyor. Gerek Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri gerekse sosyal medyadan yapılan değerlendirmelerde İzmir, yeme içme sektörü ve tatil için konaklama yapılan oteller bazında en pahalı şehir unvanını elde etti. Kentin merkezi yerlerinde faaliyet gösteren restoranları, lokantaları ve kafeleri, yüksek rakamlı menüleriyle dikkat çekerken, hem kışlık oteller hem de Çeşme başta olmak üzere yaz tatilinin gözde noktalarındaki oteller ve tesislerin konaklama ücretlerinin de diğer illere kıyasla üst seviyelerde olduğu belirtildi. Kış sezonunda ağırlıklı olarak iş seyahatleri ve fuarlar için İzmir'e gelen vatandaşlar da aynı dertten mustarip. Öyle ki bu pahalılık kimi zaman iş toplantısı veya fuar sonrası Urla'da, 1. Kordon'da ya da Alsancak'taki restoranlara akşam yemeğine gidenlerin de dikkatini çekiyor.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

YAZ döneminde deniz turizminin zirveye çıktığı Çeşme ve Alaçatı'da otel, restoran ve kafe ücretlerinin pahalı olduğunu ifade eden tatilciler ise bu sebeple daha uzun tatil yapmak yerine bütçelerine göre süre kısıtlamasına gidiyor. İzmirli vatandaşlar da Çeşme'ye günübirlik gidip akşama evlerine geri dönmeyi tercih ediyor. İzmirliler, aynı sebeplerle restoran, kafe ve pastanelere de çok fazla gidemediklerini veya belirli seviyede yeme içme ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiriyor. Pahalılık seviyesinin son 8 yılda yavaş yavaş başladığını, pandemiden sonra ise hızla arttığını öne süren vatandaşlar, yaşanan gelişmeyle birlikte hem tatil sürelerinde ve güzergahlarında değişikliğe gittiklerini hem de restoran ve kafe alışkanlıklarından vazgeçtiklerini belirtiyor.