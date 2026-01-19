İzmir’de belediye çalışması mahalleyi ikiye böldü

İZMIR'IN turistik bölgelerinden Yeni Foça'da, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ni adeta ikiye bölen kazı çalışmaları, bölge halkının yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdü. Daha önce markete, otobüs durağına veya çevre sokaklara ulaşmak için 2-3 dakikalık bir yürüyüş mesafesini kullanan mahalleli, yolun kesilmesi ve çalışmaların yarım bırakılması nedeniyle yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergahı dolaşmak zorunda kalıyor.

"İSTEDİĞİMİZ YERE GİDEMİYORUZ"

MAHALLEDE yaşayan 81 yaşındaki emekli Suat Kayıpoğlu, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Kayıpoğlu, "10 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Sel felaketinin ardından başlayan bu süreç aylardır bu şekilde bekletiliyor. Ben yüzde 80, eşim ise yüzde 90 engelli. Eskiden yürüyerek 2 dakikada ulaştığımız markete, fırına şimdi gidemiyoruz. Ekmek almak için bile arabayla koca mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum çünkü yollar kapalı, her yer moloz yığını. Resmen kendi halimize terk edildik" dedi. Çalışmaların durmasıyla birlikte mahallede derin yarıklar, devasa kaya parçaları ve beton bariyerler kontrolsüz bir şekilde bırakılmış durumda.