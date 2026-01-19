  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi olacak 19 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 19 Ocak Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

DİKİLİ: İSMETPAŞA, SALİMBEY19.01.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE: MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ19.01.2026 saat 10:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ: YENİ 19.01.2026 saat 07:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: YOLÜSTÜ19.01.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR: BEYLER19.01.2026 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.



SEFERİHİSAR: ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 19.01.2026 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 19.01.2026 saat 09:35 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

