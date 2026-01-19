İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi olacak 19 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
DİKİLİ: İSMETPAŞA, SALİMBEY19.01.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE: MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ19.01.2026 saat 10:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ: YENİ 19.01.2026 saat 07:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: YOLÜSTÜ19.01.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR: BEYLER19.01.2026 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR: ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 19.01.2026 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 19.01.2026 saat 09:35 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.