İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi olacak 19 Ocak Pazartesi

DİKİLİ: İSMETPAŞA, SALİMBEY 19.01.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE: MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ19.01.2026 saat 10:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ: YENİ 19.01.2026 saat 07:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: YOLÜSTÜ19.01.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.