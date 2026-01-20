Bakan Tunç’tan Atlas davası açıklaması: “Fail ya da failler hak ettikleri cezayı alacaklar”

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturmanın ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi amacıyla TBMM'de kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyonun tespitleri doğrultusunda, çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."