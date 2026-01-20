  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir GDZ duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 20 Ocak Salı

GDZ duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 20 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 20 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 Ocak Salı 2026


ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli


9:00 - 15:00


BUCA / İZMİR

Adatepe

Gaziler


10:00 - 16:00


BAYINDIR / İZMİR

Yusuflu

Yakacık

Buruncuk

Fatih


9:00 - 16:00


TİRE / İZMİR

İbni Melek
Çayırlı

Çukurköy

Hisarlık

Karateke


9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet

9:30 - 17:30


ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Efendi


10:00 - 16:00


URLA / İZMİR

Altıntaş

Yaka

10:00 - 16:00


BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Çandarlı

Denizköy

Bademli

10:30 - 16:30


MENDERES / İZMİR

Efemçukuru

10:00 - 14:00


ALİAĞA / İZMİR

Siteler

Horozgediği

Çakmaklı

Bozköy

Samurlu

9:31 - 15:29


URLA / İZMİR

M. Fevzi Çakmak

9:00 - 16:00


ÖDEMİŞ / İZMİR

Alaşarlı


9:00 - 14:00

BERGAMA / İZMİR

Zağnoz

Kadıköy

Ayaskent

17:00 - 17:30


KONAK / İZMİR

Kosova

Kocakapı

İmariye

Hilal

Hasan Özdemir

Güney

Ballıkuyu

Aziziye

Akarcalı

1. Kadriye

Yeşildere

Zeytinlik

Yenidoğan

9:00 - 17:00


KONAK / İZMİR

Akarcalı

Kocakapı

9:00 - 17:00


KEMALPAŞA / İZMİR

Örnekköy

Soğukpınar

Mehmet Akif Ersoy


9:30 - 17:00


SEFERİHİSAR / İZMİR

Kavakdere

Beyler

Atatürk

Cumhuriyet

Tepecik

Turabiye

Orhanlı

11:00 - 15:00

KINIK / İZMİR

Fatih

9:00 - 17:00


MENDERES / İZMİR

Akçaköy

Dereköy

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Ahmetli

9:00 - 17:00


KİRAZ / İZMİR

Çayağzı

Sarıkaya

Karaburç

Altınoluk

9:45 - 17:45


KİRAZ / İZMİR

Umurlu

Tumbullar

Doğancılar

Karabulu

Taşlıyatak

9:00 - 10:30


BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç

9:30 - 15:30


TİRE / İZMİR

Çiniyeri

10:00 - 16:00


TİRE / İZMİR

Toki

Yusuflu

İbni Melek

Karateke

Yakacık

Fatih

11:00 - 13:00

BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç

Eğitim

10:00 - 14:00


URLA / İZMİR

Uzunkuyu

Alaçatı

Germiyan

Karaköy

Barbaros

Birgi

Zeytineli

Zeytinler


13:30 - 15:00


BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç


13:00 - 16:00


ÇEŞME / İZMİR

Sakarya

10:30 - 12:30


ÇEŞME / İZMİR

Ovacık

Musalla


15:30 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR

Aktepe

Emrez

10:00 - 16:00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA