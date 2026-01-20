GDZ duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 20 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 20 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
20 Ocak Salı 2026
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Gaziler
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih
9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Çayırlı
Çukurköy
Hisarlık
Karateke
9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyet
9:30 - 17:30
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Denizköy
Bademli
10:30 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Horozgediği
Çakmaklı
Bozköy
Samurlu
9:31 - 15:29
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Alaşarlı
9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Zağnoz
Kadıköy
Ayaskent
17:00 - 17:30
KONAK / İZMİR
Kosova
Kocakapı
İmariye
Hilal
Hasan Özdemir
Güney
Ballıkuyu
Aziziye
Akarcalı
1. Kadriye
Yeşildere
Zeytinlik
Yenidoğan
9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Akarcalı
Kocakapı
9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy
Soğukpınar
Mehmet Akif Ersoy
9:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Beyler
Atatürk
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye
Orhanlı
11:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Fatih
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Akçaköy
Dereköy
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç
Altınoluk
9:45 - 17:45
KİRAZ / İZMİR
Umurlu
Tumbullar
Doğancılar
Karabulu
Taşlıyatak
9:00 - 10:30
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Çiniyeri
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Toki
Yusuflu
İbni Melek
Karateke
Yakacık
Fatih
11:00 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
Eğitim
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Alaçatı
Germiyan
Karaköy
Barbaros
Birgi
Zeytineli
Zeytinler
13:30 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
13:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Sakarya
10:30 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
15:30 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe
Emrez
10:00 - 16:00