İzmir Adliyesi’ndeki rüşvet skandalının ilk duruşması yapıldı

İZMIR'DE, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibi hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak sdinlenen İzmir 14. İcra Dairesi'nde görevli müdür, rüşvet talebinden avukatın emniyete müracaatının ardından haberdar olduğunu ifade etti. Sanık avukatları beraat talep ederken, mahkeme heyeti yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak, adli kontrol kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında 180 bin TL rüşvet aldıkları iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.