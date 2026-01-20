İzmir'de kaçak kazıya SİT kalkanı!

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Doğa Mahallesi'nde bulunan 101 ada 9 parsel numaralı taşınmazda kalan alan, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Tescil kararı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan teknik raporun değerlendirilmesinin ardından alındı.

Kurum görüşleri ve uzman raporları doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu alanın arkeolojik sit olarak korunmasının gerekli olduğu kanaatine varıldı. Hazırlanan kültür varlıkları envanterinde, alanın mevcut durumuna ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda, "Şimdiki tehlikeler: Kaçak kazılar" başlığı altında alanın eğimli bir arazi yapısına sahip olduğu ve herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı belirtildi. Aynı belgede, sit potansiyeline ilişkin bölümde ise alanın "1. derece arkeolojik sit" özelliği taşıdığı ifade edildi.

MEZARLARIN ETRAFI TAŞLARLA ÇEVRİLMİŞ

Envanter raporunun yayın dizisi bölümünde, alanda yapılan gözlemlere ayrıntılı şekilde yer verildi. Raporda; "Doğa Mahallesi'nin kuzeyinde, dere yataklarının arasında, eğimli bir alanda yer alan alanda kaçak kazılar sonucu açığa çıkmış sandık mezarlar bulunmaktadır. Mezarlar etrafında bulunan taşlarla oluşturulmuş, duvarlara ait olduğu düşünülen büyük bloklar görülmüştür" İfadelerine yer verildi.

YEREL YÖNETİMLERE UYARI

Raporda, alanın korunmasına yönelik olarak ilgili yerel yönetimler ve güvenlik birimlerine de görev düştüğü vurgulandı. Öneriler bölümünde, "İlgili yerel yönetim ve güvenlik birimlerince alanın sık sık kontrolünün yapılması ve yerel halkın konuya ilişkin bilgilendirilmesi, korunmaya ilişkin ivedilikle alınması gereken önlemlerdir" denildi. Alınan kararla birlikte, Menemen Doğa Mahallesi'ndeki söz konusu alanda yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale, Kültür Varlıklarını Koruma Mevzuatı kapsamında izne tabi olacak.