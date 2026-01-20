İzmir’de kayıp orman işçisinin cansız bedeni bulundu

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, üç gündür kayıp olarak aranan 33 yaşındaki orman işçisi Burak Odabaş, Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda aracının içinde yanmış halde bulundu. Artvin'den İzmir'in Ödemiş ilçesine orman kesim işleri için gelen Burak Odabaş, 16 Ocak'ta ortadan kayboldu. ARACI YANMIŞTI

KENDİSİNE ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede araştırma yaptı.Yapılan inceleme sonucunda Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda Odabaşı'na ait olan panelvan bulundu. Yanan araçta inceleme yapan ekipler, Burak Odabaş'nın cesediyle karşılaştı. Olayın cinayet olabileceği üzerinde durulurken, Ödemiş İlçe Jandarma Ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Odabaş'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.