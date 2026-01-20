İzmir'de Mihriban Yılmaz'ın ölümünde kritik ses kaydı! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Düşünce yetimi kaybettim

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA GÖMDÜM"

Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının hâlâ devam ettiğini fark ettim, kaydı durdurdum. O anda Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Yengesi ve annesi arıyordu. Telefonu açmadım, kamyonetin arka koltuğuna koydum. Telefonunu da yanıma alarak Pınarbaşı'na ormanlık alana doğru gittim. Ormanlık alan içerisinde bulunduğumuz yere vardığımda Mihriban'ı araçtan indirdim. Yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Fakat Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatmaktaydı. Bu hali beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormanlık alana gömdüm" dedi.