Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerinin kirli planı deşifre oldu: Okul ve yurt çevresinde sanal tuzak kurmuşlar! İzmir'de zehir tacirlerinin kirli planı deşifre oldu: Okul ve yurt çevresinde sanal tuzak kurmuşlar! İzmir'de tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Dev operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin dijital platformlar üzerinden kurdukları satış ağı çökertildi. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 480 şüpheli yakalanırken, zehir tacirlerinin özellikle okul çevrelerini hedef aldığı ve WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları 'sipariş hattı' olarak kullandığı belirlendi. İHA









İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarıyla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Dün ise, İzmir merkezli Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.





ZEHİR TİCARETİ DİJİTAL PLATFORMLARA TAŞINDI



Soruşturma kapsamında yapılan fiziki takip, adli arama ve teknik incelemeler neticesinde, uyuşturucu tacirlerinin suç yöntemlerinde dijitalleşmeye gittiği tespit edildi. Şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ederek uyuşturucu taleplerini topladıkları, belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, uyuşturucu madde ticaretini günübirlik kiralanan evlerde ve farklı mekanlarda gerçekleştirdikleri, kuryeler aracılığıyla siparişleri alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi.