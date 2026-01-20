İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi: 20 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte 20 Ocak Salı günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ALİAĞA ÖRNEKKENT, YENİ
20.01.2026 saat 10:26 ile 14:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI DOĞANÇAY
20.01.2026 saat 12:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA
20.01.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME SAKARYA
20.01.2026 saat 10:32 ile 14:32 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR
20.01.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
20.01.2026 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
20.01.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, EGE, HALKAPINAR, MERSİNLİ, UMURBEY
20.01.2026 saat 10:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ
20.01.2026 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN
20.01.2026 saat 11:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.