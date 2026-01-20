  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi: 20 Ocak Salı

İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi: 20 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 20 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte 20 Ocak Salı günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

ALİAĞA ÖRNEKKENT, YENİ
20.01.2026 saat 10:26 ile 14:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI DOĞANÇAY
20.01.2026 saat 12:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA
20.01.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME SAKARYA
20.01.2026 saat 10:32 ile 14:32 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR
20.01.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
20.01.2026 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ
20.01.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARLI, EGE, HALKAPINAR, MERSİNLİ, UMURBEY
20.01.2026 saat 10:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GAZİ
20.01.2026 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN
20.01.2026 saat 11:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA