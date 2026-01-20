‘Kamuoyuna başka bir tablo sunuluyor’

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kentteki projelerin iktidar tarafından engellendiği yönündeki açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan sert yanıt geldi. Kaya, paylaşımında "Bir yanda kapalı kapılar ardında teşekkür edenlerin, bakanlarımıza memnuniyetlerini iletenlerin, diğer yanda kamuoyuna bambaşka bir tablo sunmalarını milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Tugay'ın "İzmir hasım görülüyor" yönündeki söylemlerini "gerçeği tersyüz etmek" olarak nitelendirerek, belediye yönetimini borç yükü ve hizmet ekosistemi kuramamakla suçladı. İzmir siyasetinde polemik yerine icraat beklediklerini ifade eden Saygılı, yerel yönetimin sorumluluğu başkasına atarak algı siyaseti yürüttüğünü savundu.