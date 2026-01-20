Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı baba, yaşadığı dramı anlattı: Oğlumla birlikte hayata tutunduk

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.
Yangında yaşamını yitirenlerin acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Ailesiyle güzel bir tatil hayaliyle gittiği otelde eşi Müge ve on yaşındaki kızı Pera'yı kaybeden inşaat mühendisi Yavuz Suyolcu, oğlu Göksel Derin (15) ile alevlerin arasından kurtuldu.
KABİRLERİNİ ZİYARET EDİYOR
İzmir'in Urla ilçesindeki evinde eşi ve kızından geriye kalan hatıralara sarılan Suyolcu, oğluyla beraber sık sık eşi ve kızının kabirlerini ziyaret ediyor. Seramik sanatçısı olan eşinin atölyeye dönüştürdüğü evin bir odasında vakit geçiren Suyolcu, birlikte yaptıkları eserlere bakıp anılarını hatırlıyor. Suyolcu, atölyede eşinden öğrendiği tekniklerle seramik de yapıyor.
Hayatının geri kalanını oğluna adayan Suyolcu, baba oğul acılara göğüs gererek yaşama sımsıkı tutunmaya çalışıyor. Yangının derin yaralar bıraktığını belirten Suyolcu, "Acımız ilk günkü gibi taze. Eşimi ve kızımı kaybettim ama oğlum var. Oğlum için yaşamaya devam edeceğim. Eşimle kızımı tekrar göreceğimiz günü bekliyoruz. Bu esnada iyi işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Suyolcu "O gece, o dumanda, yangın merdivenini aradım. Dumandan bulamayınca eşim 'Yavuz, burası' dedi. Oraya gidecektik, girdiğimiz yer duman olduğu için oğlumla o dumandan çıkabildik ama eşimle kızım çıkamadı. İnişimiz toplam 2 dakika sürdü. Sonrasında da 8 dakika boyunca telefonla aradım. En son saat 03.43'te ikisinin de nefeslerini duyabildim. Konuşamıyorlardı. Onları 8 dakika içinde kaybettik" diye konuştu.