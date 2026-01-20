Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı baba, yaşadığı dramı anlattı: Oğlumla birlikte hayata tutunduk

Hayatının geri kalanını oğluna adayan Suyolcu, baba oğul acılara göğüs gererek yaşama sımsıkı tutunmaya çalışıyor. Yangının derin yaralar bıraktığını belirten Suyolcu, "Acımız ilk günkü gibi taze. Eşimi ve kızımı kaybettim ama oğlum var. Oğlum için yaşamaya devam edeceğim. Eşimle kızımı tekrar göreceğimiz günü bekliyoruz. Bu esnada iyi işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Suyolcu "O gece, o dumanda, yangın merdivenini aradım. Dumandan bulamayınca eşim 'Yavuz, burası' dedi. Oraya gidecektik, girdiğimiz yer duman olduğu için oğlumla o dumandan çıkabildik ama eşimle kızım çıkamadı. İnişimiz toplam 2 dakika sürdü. Sonrasında da 8 dakika boyunca telefonla aradım. En son saat 03.43'te ikisinin de nefeslerini duyabildim. Konuşamıyorlardı. Onları 8 dakika içinde kaybettik" diye konuştu.

