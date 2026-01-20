Mihriban’ı öldüren cani başka cinayetten de tutuklandı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf edip tutuklanan Fatih İnan (26), 2023'te Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklandı. Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden ayrıldı. Bu saatten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Fatih İnan tutuklandı. Manisa'da öldürülen Naile Büşra Sarıgül soruşturmasında da İnan'ın yeniden ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında İnan, Sarıgül'ü öldürme suçundan da tutuklandı.