"BAYATLAMIŞ NUMARALAR YENİ YÖNTEM DİYE SUNULUYOR"



İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası ve gasilhane binalarının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesine de değinen İnan, şöyle devam etti:



"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yunan vakfı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumudur. 'İzmir'in malına sahip çıkıyoruz' diyenler belediye koridorlarında cirit atan siyasi çapulculara, İzmirlilerin parasını pul eden ve kooperatif yolsuzluğu iddialarıyla anılan, geride binlerce mağdur bırakan önceki il başkanının eserlerine mesafe koymak zorundadır. Ona benzeme, İzmir'in malını gerçekten koru.



Tüm bu başlıklarda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığındaki dış finansman kredileri dahil dosyaları Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik, doğrudan destek ve onaylarını aldık. Çözüm iradesi lafla değil, sonuçla ortaya konur. Bugün İzmir'in yüzde 78'i sizi başarısız buluyor. Algı dönemi bitti, gerçek ortada. Cemil Tugay Bey'den, tüm bu girişimlerimiz için il başkanına gereken cevabı vermesini beklerdik maalesef bayatlamış numaralar yeni yöntem diye sunuluyor."

