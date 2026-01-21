‘Denizli Model Fabrika’ hizmete girdi

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'nin 11. Model Fabrikası olan Denizli Model Fabrika, sanayide verimlilik, yalın üretim ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yaklaşık iki buçuk yıllık çalışmanın ardından 1,3 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan merkez, Denizli ve Güney Ege Bölgesi sanayicilerinin hizmetine sunuldu. Denizli Model Fabrika'nın sanayiye katkıları, ilk öğrendönüş programlarından elde edilen sonuçlar ve yeni döneme ilişkin hedefleri UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve beraberlerindeki UNDP heyetinin Denizli Model Fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ele alındı. Yılda 40'ın Üzerinde Firmaya Danışmanlık ve Koçluk Desteği Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, toplam 6 firmanın yer aldığı ilk proje döneminde başarıyla tamamlandığını ifade etti.