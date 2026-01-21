GDZ Elektrik uyardı! İzmir elektrik kesintisi 21 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Ocak Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
21 Ocak Çarşamba 2026
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
8:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Yeni Mahalle
9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Ayaklıkırı
Kurşak
Alacalı
Eskioba
Işıklar
Yenioba
Bülbüldere
9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
Yelki
9:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Fatih
Bahçelievler ( Atatürk Blv. )
9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Turan
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
17:00 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı
Adnan Süvari
Ali Fuat Cebesoy
Maliyeciler
Vatan
9:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy
Tahsin Yazıcı
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş
Egekent
9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Buca Koop.
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Fevzi Çakmak
İTOB OSB
Tekeli Atatürk
8:30 - 9:30
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka
Yemişlik
Atatürk
Yedi Eylül
9:45 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Çanakçı
Karaburç
Suludere
Aydoğdu
Başaran
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
9:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
11:10 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
9:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih
9:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
11:30 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim
13:30 - 15:00
Teleferik
15:30 - 17:00
Çetin Emeç
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yeniköy
9:00 - 17:00