GDZ Elektrik uyardı! İzmir elektrik kesintisi 21 Ocak Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 21 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Ocak Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 Ocak Çarşamba 2026

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

8:00 - 14:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Yeni Mahalle

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Ayaklıkırı

Kurşak

Alacalı

Eskioba

Işıklar

Yenioba

Bülbüldere

9:00 - 15:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Mustafa Kemal Paşa

Yelki

9:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR

Fatih

Bahçelievler ( Atatürk Blv. )

9:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

İbni Melek

Turan

10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

17:00 - 17:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Tahsin Yazıcı

Adnan Süvari

Ali Fuat Cebesoy

Maliyeciler

Vatan

9:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Cebesoy

Tahsin Yazıcı

9:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

9:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Çağdaş

Egekent

9:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Buca Koop.

9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Sağancı

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Tekeli Fevzi Çakmak

İTOB OSB

Tekeli Atatürk

8:30 - 9:30

TORBALI / İZMİR

Karşıyaka

Yemişlik

Atatürk

Yedi Eylül

9:45 - 17:30

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi

Çanakçı

Karaburç

Suludere

Aydoğdu

Başaran

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

9:00 - 11:00

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

9:00 - 16:00

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

11:10 - 14:00

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

9:30 - 14:30

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

10:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

İbni Melek

Fatih

9:00 - 11:00

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası

11:30 - 13:00

BALÇOVA / İZMİR

Eğitim

13:30 - 15:00

Teleferik

15:30 - 17:00

Çetin Emeç

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Yeniköy

9:00 - 17:00

