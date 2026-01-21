İzmir'de 2026 toplu taşıma tarifesi: ESHOT, İZBAN ücretleri ne kadar oldu?

İzmir'de 2026 toplu taşıma tarifesi resmen netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan güncel listeyle İzmirimkart tam, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü biniş ücretleri ile metro ve aktarma ücretlerinin yeni dönem düzeni belli oldu.
2025 Kasım ayında yapılan zamların ardından oluşan merak, 2026 yılı için metro, İZBAN, ESHOT, otobüs ve vapur dâhil tüm ulaşım seçeneklerini kapsayan yeni fiyat yapısının açıklanmasıyla giderildi.
7 KASIM'DA ZAM YAPILMIŞTI
İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Öte yandan Halk Taşıt binişinin tam bilet parası 15 TL, öğrenci bilet parası ise 7,50 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli.
İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
KARTIMI KAYBETTİM, BULUNUP SİZE TESLİM EDİLDİ Mİ?
Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir yıl süresince kurumumuzun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde korunmaktadır.
Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
ÇEVRİMİÇİ YÜKLEDİĞİM BAKİYE KARTIMA NE ZAMAN YANSIR?
İnternet üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemine ait tutarın; validatör cihazlarına ulaşması, GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilir.
Karta yüklenen bu tutar; kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansır. Kartın bakiye olmadan kullanımı halinde, kart validatörlere okutulduğunda önce bekleyen yükleme işlemi, daha sonra tarife doğrultusunda ücret tahsili gerçekleşir.
ÇEVRİMİÇİ YÜKLENEN BAKİYE KARTA YANSIMADIYSA...
Çevrimiçi yapmış olduğunuz bakiye yükleme işlemlerine ait tutarın karta yansıması GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilmekte, kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansımaktadır.
Çevrimiçi yüklemelerin olası bağlantı sorunları veya teknik nedenlerden kaynaklanan başarısız olması halinde; kartınıza yansımadığı görülen bu tutarların iadesi için 153 numaralı telefonu arayabilir veya him@izmirim.bel.tr adresine bildirimde bulunabilirsiniz.