İzmir'de 2026 toplu taşıma tarifesi: ESHOT, İZBAN ücretleri ne kadar oldu?

Son dakika İzmir haberleri...İzmir toplu taşıma ücretlerinin 2026 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. UKOME'nin kararıyla kasım ayında İzmir'de toplu taşımaya yüzde 17 zam gelmişti. Güncellenen sistem, 2026 İzmir toplu taşıma ücretleri kapsamında öğrenci, tam ve indirimli kart kullanıcılarını da etkiliyor. Peki İzmir'de toplu taşıma ne kadar oldu?

HABER MERKEZİ









İzmir'de 2026 toplu taşıma tarifesi resmen netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan güncel listeyle İzmirimkart tam, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü biniş ücretleri ile metro ve aktarma ücretlerinin yeni dönem düzeni belli oldu.

2025 Kasım ayında yapılan zamların ardından oluşan merak, 2026 yılı için metro, İZBAN, ESHOT, otobüs ve vapur dâhil tüm ulaşım seçeneklerini kapsayan yeni fiyat yapısının açıklanmasıyla giderildi.