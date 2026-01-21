İzmir'de konut satışları rekor kırdı! En çok hangi ilçede konut satışı yapıldı? İşte ilçe ilçe İzmir'de konut satış sıralaması...

Türkiye genelinde ise konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE 2025 YILINDA 27 BİN 139 KONUT İLK DEFA SATILDI
İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre %26,9 artarak 27 bin 139 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk kez satışı yapılan konutların payı %28,0 olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE 2025 YILINDA 69 BİN 859 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre %18,4 artarak 69 bin 859 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %72,0 oldu.
İZMİR'DE 2025 YILINDA İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 15 BİN 832 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İzmir'de ipotekli konut satışları geçen yıla göre %51,5 artarak 15 bin 832 oldu. 2025 yılında satışı yapılan konutların %16,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE 2025 YILINDA YABANCILARA 389 KONUT SATILDI
İzmir'de 2025 yılında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre %2,1 artarak 389 oldu.
Ülkemiz genelinde yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu.
KONUT SATIŞLARINDA MENEMEN BİRİNCİ
İzmir'de 2025 yılında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti.
İşte ilçe ilçe İzmir'de konut satış sıralaması;
11 bin 807 konut satışı ile Menemen,
11 bin 226 konut satışı ile Buca,
8 bin 640 konut satışı ile Torbalı,
8 bin 258 konut satışı ile Karşıyaka,
5 bin 780 konut satışı ile Konak,
5 bin 682 konut satışı ile Çiğli,
5 bin 593 konut satışı ile Karabağlar,
5 bin 195 konut satışı ile Bornova,
4 bin 185 konut satışı ile Bayraklı
2 bin 884 konut satışı ile Seferihisar takip etti.