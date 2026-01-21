  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmirliler dikkat! ESHOT'tan güzergah değişikliği uyarısı

İzmirliler dikkat! ESHOT'tan güzergah değişikliği uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren duyuru ESHOT tarafından yapıldı. Gaziemir Sarnıç Bölgesi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle güzergah değişikliğine gidildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

25.09.2025 tarihli ve 2025/838 sayılı UKOME kararı kapsamında, İZSU Genel Müdürlüğünce Gaziemir Sarnıç Bölgesi içmesuyu şebeke ve iletim hattı inşaatı işi kapsamında çalışmalar yürütülecektir.



Bu çalışmalar nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren aşağıdaki hatlarda geçici güzergah değişikliği uygulanacaktır:

728 No'lu Kısık Sanayi – Sarnıç Aktarma Merkezi

828 No'lu Sarnıç – Yeni Çamlık

889 No'lu Sarnıç – Sarnıç Aktarma Merkezi

Geçici Gidiş Güzergahı: Mevcut güzergahı takiben: Çamlık Caddesi → Büyük Menderes Caddesi → Atatürk Caddesi → mevcut güzergahın devamı
Geçici Dönüş Güzergahı: Mevcut güzergahı takiben: Atatürk Caddesi → Büyük Menderes Caddesi → Çamlık Caddesi → mevcut güzergahın devamı



Kullanım Dışı Kalacak Duraklar: Sarnıç Meydan, Bayrak, Sarnıç Belediye Garajı, Sardunya, Sarnıç Sağlık Ocağı, Sarnıç Trafo, Sarnıç Mezarlık, Sarnıç Kızılçam

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA