İzmirliler dikkat! ESHOT'tan güzergah değişikliği uyarısı

25.09.2025 tarihli ve 2025/838 sayılı UKOME kararı kapsamında, İZSU Genel Müdürlüğünce Gaziemir Sarnıç Bölgesi içmesuyu şebeke ve iletim hattı inşaatı işi kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
Bu çalışmalar nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren aşağıdaki hatlarda geçici güzergah değişikliği uygulanacaktır:
728 No'lu Kısık Sanayi – Sarnıç Aktarma Merkezi
828 No'lu Sarnıç – Yeni Çamlık
889 No'lu Sarnıç – Sarnıç Aktarma Merkezi
Geçici Gidiş Güzergahı: Mevcut güzergahı takiben: Çamlık Caddesi → Büyük Menderes Caddesi → Atatürk Caddesi → mevcut güzergahın devamı
Geçici Dönüş Güzergahı: Mevcut güzergahı takiben: Atatürk Caddesi → Büyük Menderes Caddesi → Çamlık Caddesi → mevcut güzergahın devamı
Kullanım Dışı Kalacak Duraklar: Sarnıç Meydan, Bayrak, Sarnıç Belediye Garajı, Sardunya, Sarnıç Sağlık Ocağı, Sarnıç Trafo, Sarnıç Mezarlık, Sarnıç Kızılçam