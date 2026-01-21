Mihriban cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın (26), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnan, ifadesinde Yılmaz'ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince telefonu almaya çalıştığını belirtip, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi" dedi. İnan, "Panikle otomobilden inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada elimle Mihriban'ı kendime doğru çektim, diğer elimle de bağırmasın diye ağzını kapattım. Niyetim zarar vermek değildi. Elindeki telefonu alarak kaydettiği ses kaydını silip kendisini göndermekti" ifadelerini kullandı.