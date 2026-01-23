İzmir'de saplantılı eski sevgili cinayeti: Adresini değiştirdi yine kurtulamadı yardım çığlıkları mahalleyi inletti! İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken Akbaba'nın ayağım koptu diyerek yardım çığlıkları attığı duyuldu.









Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.





PUSU KURUP ATEŞ AÇTI



İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.