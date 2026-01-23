O güzergahı kullanacaklar dikkat! İzmir Metrosu'nda sefer düzenlemesi!

METRO DÜZENLEMESİNDE HEDEF!

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, İzmir Metrosu'nda yüksek bakım kalitesi ve işletme güvenliğini sağlamak amacıyla pazar günü dört demiryolu makasının değişimine başlanacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle yaşanacak kısa süreli aksama için İzmirlilerden anlayış istedi. Hazırlıkların yaklaşık bir yıl öncesinden başlatıldığını ifade eden Karakuzu, hat genelindeki bakım ve yenileme çalışmalarının yıl boyunca süreceğini, Evka 3–Ege Üniversitesi arasında 14 Mart civarında 2–3 gün sürecek bir ray değişimi planlandığını, ayrıca yapılacak diğer makas ve ray değişimlerinin seferleri etkilemeyeceğini söyledi.