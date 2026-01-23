O güzergahı kullanacaklar dikkat! İzmir Metrosu'nda sefer düzenlemesi!

İzmir Metrosu'nda güvenliği artırmak amacıyla metro hattında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle birlikte aksayacak olan seferlere ise güncelleme getirildi.İşte düzenlemeyle ilgili sefer detayları...
Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilenecek. 25 Ocak Pazar gününden itibaren Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durdurulacak. Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
NARLIDERE KAYMAKAMLIK- FAHRETTİN ALTAY ARASINA GÜNCELLEME
Bakım çalışmaları süresince Narlıdere Kaymakamlık Hattı'nda metro seferleri yapılmayacak. Bu süreçte yolcuların ulaşım ihtiyacı, ESHOT Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sağlanacak. Çalışmalar boyunca Fahrettin Altay – Evka 3 istasyonları arasında metro sefer sıklığı 8 dakika olarak planlandı. Yolcu yoğunluğunun artması durumunda, işletme koşulları ve saha imkânları doğrultusunda ek seferler devreye alınacak. Süreç boyunca sahada görevli personel tarafından yolculara aktif yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak; istasyonlarda ve araç içinde yolcu bilgilendirme anonsları gerçekleştirilecek.
METRO DÜZENLEMESİNDE HEDEF!
İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, İzmir Metrosu'nda yüksek bakım kalitesi ve işletme güvenliğini sağlamak amacıyla pazar günü dört demiryolu makasının değişimine başlanacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle yaşanacak kısa süreli aksama için İzmirlilerden anlayış istedi. Hazırlıkların yaklaşık bir yıl öncesinden başlatıldığını ifade eden Karakuzu, hat genelindeki bakım ve yenileme çalışmalarının yıl boyunca süreceğini, Evka 3–Ege Üniversitesi arasında 14 Mart civarında 2–3 gün sürecek bir ray değişimi planlandığını, ayrıca yapılacak diğer makas ve ray değişimlerinin seferleri etkilemeyeceğini söyledi.