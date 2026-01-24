Çeşme sular altında kaldı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Alaçatı Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yağmur sularıyla doldu. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

ALTYAPI VE DRENAJ ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan, sağanak nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı'nda da su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı tedbir aldı. Mahalleliler benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bölgede altyapı ve drenaj çalışması yapılmasını talep etti.