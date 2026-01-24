Eski gasilhane binaları İzmir’in tarihine ışık tutuyor

İZMİR'DE 1900'lü yıllarda bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla tebhirhane olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise uzun yıllar gasilhane olarak kullanılan tarihi yapılar, kentte yaşanabilecek afetlere karşı kritik bir rol üstleniyor. Doç. Dr. Başak Bayram, "Bu alanlar giysilerin dezenfeksiyonu gibi amaçlar için kullanılırdı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Zeytinlik hizmet binamızda aktif olarak hizmet veriyor. Biz de Eşrefpaşa Hastanesi olarak bu alanı bir rezerv alanı olarak koruma altında tutuyoruz" dedi.