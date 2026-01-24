Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 24 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

24 Ocak Cumartesi 2026

KARŞIYAKA / İZMİR

Örnekköy

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Yenigün

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Çamlık

Mehtap

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Ufuk

Dicle

10:00 - 14:00

ALİAĞA / İZMİR

Yüksekköy

Yenişakran

Şakran Hasbi Efendi

Kapukaya

Aşağışakran

Bahçedere

10:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı

10:00 - 17:00

Atakent

10:00 - 17:00

Yalı

10:00 - 10:30

ALİAĞA / İZMİR

Mareşal Fevzi Çakmak

Yıldırım

Yeniköy

Kemal Atatürk

Kazım Dirik

Hacıveli

Kozbeyli

Ilıpına

Fatih

Bozköy

10:31 - 15:29

FOÇA / İZMİR

Mareşal Fevzi Çakmak

Yeniköy

Kemal Atatürk

Kazım Dirik

Hacıveli

Kozbeyli

Ilıpınar

Fatih

Bozköy

Yıldırım

9:00 - 13:00

BUCA / İZMİR

Adatepe

Gaziler

12:00 - 16:00

Kozağaç

Yenigün

Çamlıkule

9:30 - 16:30

URLA / İZMİR

Uzunkuyu

Zeytinel

Zeytinler

Birgi

Barbaros

10:30 - 16:30

URLA / İZMİR

Altıntaş

Yaka

10:00 - 14:00

KONAK / İZMİR

Kocakapı

Oğuzlar

10:00 - 14:00

Kocakapı

Hilal

9:00 - 15:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Aşık Veysel

9:00 - 15:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Mustafa Kemal Paşa

Yelki

8:00 - 12:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Tersane

Alaybey

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli

Kadıköy

Alibeyli

9:00 - 13:00

BUCA / İZMİR

Atatürk

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

İlkkurşun

9:00 - 15:00

Süleyman Demirel

9:30 - 15:30

Mescitli

9:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Çınarlı

9:00 - 13:00

TİRE / İZMİR

Çayırlı

Akçaşehir

Çukurköy

10:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR

Karaçam

9:30 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Kavakdere

Orhanlı

Atatürk

Beyler

Tepecik

Cumhuriyet

Turabiye

10:00 - 16:00

Akarca

9:00 - 17:00

NARLIDERE / İZMİR

Narlı

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Tekeli Atatürk

Tekeli Fevzi Çakmak

İTOB OSB

9:00 - 15:00

NARLIDERE / İZMİR

2. İnönü

9:00 - 15:00

ALİAĞA / İZMİR

Zeytindağı

Şakran Sayfiye

9:00 - 13:00

TORBALI / İZMİR

Torbalı

Çapak

9:00 - 10:00

İnönü

11:00 - 13:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıkızılca Merkez

Aşağıkızılca

Örnekköy

11:00 - 17:30

KİRAZ / İZMİR

Karabağ

Gedik

Saçlı

Hisar

Ceritler

10:00 - 14:00

SELÇUK / İZMİR

Zafer

9:00 - 16:00

İsa Bey

Barutçu

Belevi

Zafer

Atatürk

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Kızılkeçili

9:00 - 10:00

TORBALI / İZMİR

İnönü

9:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Fatih

B. Hayrettin Paşa

10:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Özbek

Sıra

Yeni

Yenikent

Rüstem

Naipli

İskele

İçmeler

Hacı İsa

Camiatik

Altıntaş

Kuşçular

Yaka

Torasan

Yelaltı

9:00 - 15:00

