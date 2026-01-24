GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 24 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 24 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
24 Ocak Cumartesi 2026
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
Cumhuriyet
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yenigün
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Çamlık
Mehtap
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Dicle
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Yüksekköy
Yenişakran
Şakran Hasbi Efendi
Kapukaya
Aşağışakran
Bahçedere
10:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 17:00
Atakent
10:00 - 17:00
Yalı
10:00 - 10:30
ALİAĞA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Yıldırım
Yeniköy
Kemal Atatürk
Kazım Dirik
Hacıveli
Kozbeyli
Ilıpına
Fatih
Bozköy
10:31 - 15:29
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Yeniköy
Kemal Atatürk
Kazım Dirik
Hacıveli
Kozbeyli
Ilıpınar
Fatih
Bozköy
Yıldırım
9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Gaziler
12:00 - 16:00
Kozağaç
Yenigün
Çamlıkule
9:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Zeytinel
Zeytinler
Birgi
Barbaros
10:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka
10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Kocakapı
Oğuzlar
10:00 - 14:00
Kocakapı
Hilal
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
Yelki
8:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane
Alaybey
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
Kadıköy
Alibeyli
9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
İlkkurşun
9:00 - 15:00
Süleyman Demirel
9:30 - 15:30
Mescitli
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınarlı
9:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Çayırlı
Akçaşehir
Çukurköy
10:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
9:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Orhanlı
Atatürk
Beyler
Tepecik
Cumhuriyet
Turabiye
10:00 - 16:00
Akarca
9:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak
İTOB OSB
9:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
2. İnönü
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Zeytindağı
Şakran Sayfiye
9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı
Çapak
9:00 - 10:00
İnönü
11:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Aşağıkızılca
Örnekköy
11:00 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Karabağ
Gedik
Saçlı
Hisar
Ceritler
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Zafer
9:00 - 16:00
İsa Bey
Barutçu
Belevi
Zafer
Atatürk
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılkeçili
9:00 - 10:00
TORBALI / İZMİR
İnönü
9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih
B. Hayrettin Paşa
10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek
Sıra
Yeni
Yenikent
Rüstem
Naipli
İskele
İçmeler
Hacı İsa
Camiatik
Altıntaş
Kuşçular
Yaka
Torasan
Yelaltı
9:00 - 15:00