İzmir CHP'de cezaevi krizi! Partide sinirler gerildi: 'Muhatabım sen değilsin'

BAKAN'A "AHKAM KESME" ÇIKIŞI

Alanın tamamen yeşil alan olması gerektiğini savunan Murat Bakan'a karşılık Cemil Tugay, kamulaştırma maliyetlerine dikkat çekerek kısmi yapılaşmanın gündeme gelebileceğini ifade etti. Eski Buca Cezaevi arazisinin geleceğine ilişkin tartışmada söz konusu yerin tamamen yeşil alan olması gerektiğiyle ilgili Murat Bakan'ın sözlerine Cemil Tugay'dan "Yönetim sorumluluğu olmadan ahkam kesmek olmaz" yanıtı geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve Büyükşehir-İller Bankası arasındaki uzlaşıya değinen CHP'li Bakan, o bölgenin tamamen yeşil alan olması gerektiğini savunarak "Orası yeşil alan olmalıdır. AK Parti'nin İzmir milletvekilleri de buna destek vermelidir. Alanın tamamı yeşil alan olursa bundan hepimiz memnun oluruz" dedi.



"18 MİLYARLIK KAYNAK BULSUN"

Bakan, "Şu anda orası boş bir arazi. Yeniden böyle bir yer yaratma şansımız yok. Bakanlık İzmir için bir şey yapacaksa bunu yapsın. Adalet Bakanlığı alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin, Bakanlık da millet bahçesi yapsın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etsin. Siyaset yapmak kazanım elde etmek demektir, mevcut statükoya razı olmak değildir. Siyaset yapıyorsan iktidarla zaman zaman çatışırsın ama uzlaşı noktası da bulursun. Neden alanın tamamı yeşil alan olabilecekken bir kısmının konut olmasına razı olalım" yorumunda bulundu. Cemil Tugay'ın yanıtı ise "Kendisi üç dönemdir İzmir milletvekili. Ya iller bankasını ikna etsinler burayı bize versinler, biz de yeşil alan yapalım ya da bize 18 milyarlık kaynak bulsunlar" şeklinde oldu.