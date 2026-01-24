İzmir’de ihracatın yıldızları

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk üreticisinin 2025'te 273 milyar dolar ihracata imza attığını ve ihracatını yüzde 4,5 artırdığını anımsattı. Türkiye'yi orta vadede dünyanın en büyük 10 ihracatçı ülkesi arasına taşıyabilmek için çift haneli büyüme gerektiğini vurgulayan Gültepe, bu büyümenin tüm sektörlere yayılması gerektiğini söyledi.

17 KATEGORİDE 51 ÖDÜL

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2025 yılındaki ihracatımızda 8 binden fazla firmamızın emeği var. İlk 100 firmamız toplam ihracatın yüzde 59'unu yaptılar. Bugün 17 kategoride 51 ödül takdim edeceğiz. İhracatımızın yüzde 38'ini yapan ödül alacak firmalarımızın 7 milyar dolar ihracatı var. Bütün firmalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

45 MİLYARLIK DESTEK

TICARET Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise "2025 yılında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında yaklaşık 33 milyar TL'lik bir destek sağladık. 2026 yılında da 32,8 milyar TL'si mal, 12,2 milyar TL'si hizmet olmak üzere, toplamda 45 milyar TL'yi ihracatçılarımızın istifadelerine sunmayı planlıyoruz" dedi.