Haberler İzmir İzmir'de eski sevgili dehşeti! Pusu kurup sokakta katletti İzmir'de eski sevgili dehşeti! Pusu kurup sokakta katletti Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 26 yaşındaki Gözde Akbaba, eski sevgilisi L.E. tarafından silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İşte olayla ilgili o görüntüler...









İzmir'de bir kadın cinayeti daha meydana geldi. 19 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine gelerek kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı L.E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

PUSU KURDU! Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.