İZSU ilçe ilçe açıkladı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 24 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte 24 Ocak Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BERGAMA - TURABEY 24.01.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - KAZIMDİRİK 24.01.2026 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA - TUNA 24.01.2026 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - GÜLBAHÇE 24.01.2026 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - KARADOĞAN 24.01.2026 saat 09:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KIŞLA 24.01.2026 saat 09:41 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.