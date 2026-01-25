Foça’da esnafın iradesi kazandı

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kuruluna katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Sedat Özdemir ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın desteklediği konuşulan Volkan Ağır yarıştı. Seçimler sonucunda Sedat Özdemir, rakibinin neredeyse beş katı oy alarak açık farkla üyelerinden güven oyu aldı. Seçimler sonucunda Sedat Özdemir 537 oy alırken, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın büyük destek verdiği iddia edilen Volkan Ağır sadece 113 oyda kaldı. 8 oy ise geçersiz sayıldı. İESOB Başkanı Yalçın Ata, Sedat Özdemir'i ilk kutlayan isim oldu. Seçim sonuçlarının esnafın dış baskılara boyun eğmediğini gösterdiğini kaydeden Ata, "İzmir Ayakkabıcılar Odası Genel Kurulunda da aynı tablo yaşandı. Her türlü baskı ve tehditlere rağmen esnaf hür iradesine ipotek koydurmadı. Kendisine hizmet veren başkanına sahip çıktı. Bu kadar büyük oy farkı, esnafın tehditlere ve baskılara karşı meydan okuduğunun, kararlılığının ifadesidir. Sedat başkanımızı gönülden kutluyorum. İzmir Birliği olarak esnafa hizmet adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sedat Özdemir ve ekibi ile omuz omuza çalışacağız, en büyük destekçileri olacağız" diye konuştu.