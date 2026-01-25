Haberler İzmir İzmir'deki eski sevgili dehşetinde adres detayı!

İzmir'deki eski sevgili dehşetinde adres detayı!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de yaşanan korkunç olayın yankıları sürerken detaylar da ortaya çıkıyor. Eski sevgilisi Lokman Etken tarafından öldürülen Gözde Akbaba'nın takıntılı sevgilisinden kurtulmak için adres değiştirdiği ancak yine de kurtulamadığı ortaya çıktı.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Gözde Akbaba (26), geçen pazartesi günü oturduğu siteden çıktığı sırada, eski erkek arkadaşı Lokman Etken (33) tarafından tabancayla öldürüldü.

Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yakalanan saldırgan Lokman Etken ise tutuklandı.

KAÇTI AMA KURTULAMADI
Daha önce Gaziemir ilçesinde oturan talihsiz genç kızın, Lokman Etken'den bir yıl önce ayrıldığı, ancak bu durumu kabullenemeyen Etken'in evi bıçakla basıp annesini, "Gözde'yi öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine genç kızın, saplantılı adamdan kurtulabilmek için bir ay önce annesiyle birlikte oturduğu Gaziemir ilçesinden 60 kilometre uzaklıktaki Menemen'e taşındığı öğrenildi.

Cep telefon numarasını, ev adresini ve işyerini değiştiren, sosyal medya hesaplarının hepsini kapatan, şikâyetçi olup hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Gözde Akbaba'nın ne yaptıysa Lokman Etken'den kurtulamadığı belirlendi.

