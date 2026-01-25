Şarampole devrilen traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde dağ yolunda seyir halindeki traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 52 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 13.45 sıralarında Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Karagöz (52) idaresindeki traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kazım Karagöz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.