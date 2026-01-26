Haberler İzmir Dev operasyonun ardından İzmir rahatladı: Suç oranlarında sert düşüş Dev operasyonun ardından İzmir rahatladı: Suç oranlarında sert düşüş Son dakika İzmir haberleri...İzmir merkezli çok sayıda ilde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak kayıtlara geçen 'Narkokapan-İzmir' operasyonunun ardından kent genelindeki adli olaylarda dikkat çekici bir düşüş yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrası dönemde adli olayların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını açıkladı. AA









İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, geçen yıl kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığı, bu süreçte suçla mücadelede kararlılığı pekiştiren, adli süreçleri hızlandıran ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendiren çok sayıda uygulama hayata geçirildiği kaydedildi.





Kentte, suçla mücadelenin her aşamasında etkin ve koordineli bir yaklaşımla adalete erişimin hızlandırılması ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının temel hedef olarak belirlendiği vurgulandı.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında "maddeye değil, geleceğe bağlan" anlayışıyla uyuşturucu kullanıcılarına yönelik tedavi, denetimli serbestlik ve adli kontrol uygulamalarının yaygınlaştırıldığı anlatıldı.