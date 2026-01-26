İzmir baraj doluluk oranları 2026! Yaz öncesi kritik tablo

İZSU barajların doluluk oranlarını açıkladı. İşte 2026 Ocak İzmir barajlarında son durum...
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026
Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında su seviyesi dip noktaya ulaşan Çeşme Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, son yağışlarla birlikte en dikkat çekici yükselişin yaşandığı baraj oldu.
Bir gün önce yüzde 5,60 olarak kaydedilen doluluk oranı, sadece 24 saat içerisinde yüzde 15,56'ya yükseldi.
Barajlardaki güncel doluluk oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti:
Tahtalı Barajı yüzde 0.78,
Balçova Barajı yüzde 11.65,
Ürkmez Barajı yüzde 7.33, Güzelhisar Barajı yüzde 41.98,
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 15.56.