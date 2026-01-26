İzmir için korkutan uyarı: Yağışlar devam ettikçe büyük felaketlerle karşılaşma durumumuz olacak

'KENTSEL DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR' Türkiye'de büyük kentlerin ciddi bir değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Önalan, "Nüfusun büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yaşıyor. Kentlerin artık hareket edecek, afetlerle mücadele edecek hali kalmadı. İzmir'de 3 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu nüfusu bu kentin taşıması artık mümkün değil. Altyapı yetmiyor. Metropollerin nüfusunun seyrekleştirilmesi gerekiyor. Kısa vadede metropollere göçü durdurmak, uzun vadede insanları artık kırsala, tarıma yönlendirmek gerekiyor. Başka çaremiz yok. Ciddi bir kentsel değişime ihtiyacımız var. Bunu yapmazsak, her sene afetlerin şiddeti artacak. Kentleşmeyi bilmiyoruz, plan dahilinde kentleşmiyoruz; her yere bina, beton yapıyoruz. Nüfus, kentleşme, betonlaşma arttıkça daha çok afetle karşılaşacağız. Doğayla savaşmaya çalışıyoruz. Doğanın kendi kuralları var. Bu kurallar doğrultusunda bir denge oluşturmuş, dengeyi bozunca başımıza felaketler geliyor" dedi.

'KENT YENİDEN PLANLANMALI' İzmir merkezine çok fazla yağış düşmemesine rağmen sel ve su baskınlarının yaşandığını söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar da "İzmir'de yağış sonrası olan sel ve su baskınları altyapının yetersizliği ve çarpık kentleşmenin bir sonucu" dedi. Kuru dere yataklarının kapatılmasının yanlış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Eski küçük dereler hep kapatıldı, her yer betonlandı. 1970'li yıllarda İzmir'in Buca ilçesinde yalnızca Adnan Menderes Caddesi betondu, başka hiçbir yerde asfalt yoktu. Yağmur yağdığı zaman toprak çekerdi. Ama şu anda yağmur suyunun toprağa gidecek yeri yok. İzmir'de yolların altı kazılıp, yağmur kanalları açılmalı. Çünkü yağmur ne kadar yağarsa yağsın kanallar aracılığıyla tahliye edilebilir" açıklamasında bulundu.