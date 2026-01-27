‘Altyapı felakete davetiye çıkarıyor’

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'de her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına ilişkin plansız kentleşme ile altyapı yetersizliğine işaret etti.

Önalan "Kentin altyapısı çok kötü, felakete davetiye çıkarıyor" dedi. Önalan şöyle konuştu; "Her yere kentin dokusuna uygun olmayan gökdelenler yapılıyor. Gökdelenlerin altyapıları yetersiz. Kent artık nüfusu taşımıyor, dolayısıyla yağan her yağmur, olan her doğa olayı kente felaket olarak dönüyor. Bu kentleşmenin sonucunda olabilecek bir durum. Yağışlar devam ettiği müddetçe daha büyük felaketlerle karşılaşırız."