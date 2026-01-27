Atay ailesinde miras krizi derinleşiyor

Türk ekonomisine 1910 yılından bu yana hizmet veren köklü Atay ailesine ait Atay Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay'ın vefatının ardından evlatları arasında çıkan büyük miras kavgasında suçlanan kardeş Mehmet Atay ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Milyar dolarlık miras davasının kahramanlarından Mehmet Atay, "Piyasa değeri 1 milyar 500 milyon doların üzerinde olduğu ileri sürülen holdingdeki hisseleri kardeşlerim ve ailelerinden kaçırdığım iddiaları tamamen dedikodudan ibarettir. Mal kaçırma iddialarıyla ilgili mahkemeye tüm delil ve belgeleri eksiksiz sundum. Yakında gerçekler ortaya çıkacak. Benimle ilgili atılan bu iddialara ve dedikodular yüce yargı ve adalet tokat gibi cevap verecektir. Rahmetli babamız vefatından önce ben ve diğer kardeşlerim ve ailelerine hakkaniyetle miras eşit olarak babamın takdiri ile verilmiştir. Onlarla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Herkes her şeyi mahkeme bittiğinde görecek" ifadelerini kullandı.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Milyarlık Atay Holding bünyesinde süren miras davası, başta İzmir ve Aydın olmak üzere jet sosyete ve iş dünyasında yakından takip ediliyor. Davanın devam ettiği süreçte konkordato ilan etmesiyle ailesinin tepkisini ikinci kez üzerine çeken Mehmet Atay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atay, konkordato kararının aile içi miras davasıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirterek, "Bu durum tamamen ticari hayatın gereği olarak alınmış bir karardır. Bunun dışında farklı bir anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum. Gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır. Türk adaletine güveniyorum" dedi.