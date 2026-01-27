İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK SALI| İzmir barajlarında son durum ne?

Uzun süredir planlı su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de barajların doluluk oranları merak ediliyor. Son günlerde İzmir'de etkisini gösteren yağışlar barajlara ne derece etki etti? İzmir'de barajların son durumu ne? İşte 27 Ocak Salı İzmir barajlarında son durum...
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM NE?
İzmir barajlarına ait veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılıyor.
Özellikle İzmir'in içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda açıklanan güncel verilere göre doluluk oranı yalnızca yüzde 1 seviyesinde kaldı.
Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti.
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ