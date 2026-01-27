İzmir'de bir kez daha aynı görüntü! Dükkanlar su altında kaldı

ALAÇATI DA DA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı. Güney Ege'de rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer; ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı İzmirli vatandaşların tedbirli olmasını istedi.