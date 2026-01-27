İzmir’de Narkokapan huzuru

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak günü gerçekleştirilen 'Narkokapan İzmir'in ardından kentteki suç oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Operasyon ve eş zamanlı yürütülen adli tedbirler neticesinde, genel adli olaylarda yüzde 30.80 oranında azalma kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında başlatılan adalet hizmetlerindeki dönüşüm süreci ve suçla mücadele stratejilerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaların meyvelerini verdiği belirtildi.
MAĞDUR ODAKLI YAKLAŞIM
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Suçla mücadelede kararlılığı pekiştiren, süreçleri hızlandıran ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendiren uygulamalar hayata geçirilmiştir. Temel hedefimiz suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmektir" dedi. Ayrıca başsavcılıktan yapılan açıklamada 'Narkokapan İzmir' operasyonunun, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik müdahalesi olduğu vurgulandı.
Operasyonun ardından uyuşturucunun diğer suç türlerinin de kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, sahada yürütülen etkin mücadelenin genel asayişe doğrudan yansıdığı ifade edildi. Yürütülen süreçte uyuşturucu kullanıcılarına yönelik 'Maddeye Değil Geleceğe Bağlan' sloganıyla hareket edildiği belirtildi. Toplum düzenini bozan suçlarla mücadelede 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye, tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için, 'Güvenli Yollar Eğitim Programı' başlatıldı. Şiddet şüphelileri için ise 'Öfke Kontrolü' programları devreye alındı.
SOKAKLAR DAHA GÜVENLİ
'Çocuklar gözbebeğimiz, gençler geleceğimiz' vurgusu yapılan açıklamada, uyuşturucu operasyonları ile sokakların temizlendiği ve gençlerin uyuşturucu tehlikesinden korunmasının diğer suç türlerinin de önüne geçtiği kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucunun arz ve talebine yönelik müdahalenin yanı sıra eğitim ve tedavi süreçlerinin kesintisiz süreceğini ifade etti.