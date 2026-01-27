Yapay yağmur İzmir'e su getirir mi?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yapay yağmur için yapılacak tohumlamanın İzmir'in su sorununu çözmeye yetmeyeceğini iddia etti.
Özçelik, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta içerisinde yapay yağmurla İzmir'in su sorununa çare bulma arayışına gireceğini ifade etti. Tabii yapay yağışın oluşabilmesi için doğal yağışın oluşabileceği ortamların hazır olması lazım. Bizim bulutun ya da yağışın yerini, şiddetini ve miktarını değiştirme imkanımız yok" dedi.
YASAKLANAN UYGULAMA
Özçelik, "Erken tohumlama yaptığımız durumda istediğimiz başarıyı elde edemeyebiliriz. Geç tohumlama yaptığımız durumda yağmur zaten başlayacağı için yaptığın işin anlamı kalmaz" dedi.
Yağmur tohumlamayla potansiyeli arttırabilmek amacıyla yağışı bir miktar erken başlatabileceklerini açıklayan Özçelik, "Olması gereken yerden de birkaç kilometre alan içerisinde farklı noktalarda yağışı yağdırabiliriz. Geçmişte 1940'lı yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de, Hindistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu yöntemler kullanılıyor. Tabii bunun çevresel zararları da söz konusu olduğundan Amerika'da bazı eyaletlerde yasaklanmış durumda" açıklamasını yaptı.