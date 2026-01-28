Devletten İzmir'e 98 milyarlık yatırım!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'de altyapıdan ulaşıma, çevreden kentsel hizmetlere kadar yaşanan sorunların kaynağının Ankara değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Bursalı, kredi ve yatırım süreçlerinin belediyelerin siyasi kimliğine göre değil, mevzuata ve mali disipline göre değerlendirildiğini ifade etti.
"ÖNCE GÖREVİNİZİ YAPIN"
Altyapı sorunlarının kritik boyutta olduğunu kaydeden Bursalı, her yıl 92 milyon metreküp suyun daha musluğa ulaşmadan şebekede kaybolduğunu dile getirdi. Körfez kirliliği tartışmalarında İzmit örneğinin yanlış ele alındığını belirten Bursalı, Kocaeli'de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığını, İzmir'de ise sürecin tamamlanamadığını belirterek, "İzmir'de sonuç üreten birçok çalışmanın merkezi idarenin ve AK Parti'nin girişimleriyle hayata geçiyor" dedi.
"MAĞDURİYET ÜRETMEYİN"
Karşıyaka Stadı tahsisi, İller Bankası kredileri, İZULAŞ'ın yeni otobüs alımları, dış finansman süreçleri ve borç vadelerinin uzatılmasını örnek gösteren Bursalı, Bergama Millet Bahçesi'nin yaklaşık 1 milyar TL'lik mülkiyetinin belediyeye devredildiğini hatırlattı. Çöp yönetimi ve Harmandalı süreci başta olmak üzere verilen birçok sözün tutulmadığını dile getiren Bursalı, Çeşme'ye getirilen suyun 20 gün boyunca İzmirliye verilememesini de yönetim zaafı olarak değerlendirdi. Bursalı, "Hizmet üretemeyenler mağduriyet üretir, suçlu arar" dedi.
2026 YATIRIM PROGRAMI
2026 Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan kaynakların merkezi idarenin kente verdiği önemi açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bursalı, "Ulaştırma, tarımsal sulama, hızlı tren, liman ve havalimanı modernizasyonu gibi başlıklarda onlarca milyar liralık yatırım sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de onaylanmış ve programa alınmış dış kredisi 24 milyar TL'den fazla. Dolayısıyla sadece bu bile İzmir'de CHP'li yönetim için bir turnusol kağıdıdır. Bir yıl boyunca bu söz konusu kalemlerde yapılacak çalışmaların yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. 15 Ocak'ta yayımlanan 2026 Yatırım Programı'ndan İzmir'e yönelik bazı kalemleri paylaşan Bursalı, "Her işi algı olan CHP'nin 'engelleniyoruz' yalanı da bu programla çökmüş durumda. 'Dış kredi bulduk, onaylamıyorlar' diyorlar ama Büyükşehir'in yaklaşık 33 milyar TL'lik dış kredi ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri Yatırım Programı'nda yer aldı. Bulduğunuz dış krediler onaylanmıyorsa, Yatırım Programı'ndaki projeler neyin nesi? Şehir bahane değil, somut icraat beklemektedir" dedi.