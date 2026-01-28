Devletten İzmir'e 98 milyarlık yatırım!

2026 YATIRIM PROGRAMI

2026 Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan kaynakların merkezi idarenin kente verdiği önemi açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bursalı, "Ulaştırma, tarımsal sulama, hızlı tren, liman ve havalimanı modernizasyonu gibi başlıklarda onlarca milyar liralık yatırım sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de onaylanmış ve programa alınmış dış kredisi 24 milyar TL'den fazla. Dolayısıyla sadece bu bile İzmir'de CHP'li yönetim için bir turnusol kağıdıdır. Bir yıl boyunca bu söz konusu kalemlerde yapılacak çalışmaların yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. 15 Ocak'ta yayımlanan 2026 Yatırım Programı'ndan İzmir'e yönelik bazı kalemleri paylaşan Bursalı, "Her işi algı olan CHP'nin 'engelleniyoruz' yalanı da bu programla çökmüş durumda. 'Dış kredi bulduk, onaylamıyorlar' diyorlar ama Büyükşehir'in yaklaşık 33 milyar TL'lik dış kredi ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri Yatırım Programı'nda yer aldı. Bulduğunuz dış krediler onaylanmıyorsa, Yatırım Programı'ndaki projeler neyin nesi? Şehir bahane değil, somut icraat beklemektedir" dedi.